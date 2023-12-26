Анкара, 26 декабря, 2023, 16:44 — ИА Регнум. В ближайшее время Соединённые Штаты бросят Украину, так как их планы там потерпели неудачу. В беседе с «РИА Новости» турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек предупредил, что в ближайшее время США «сдадут» киевский режим.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Планы США на Украине потерпели неудачу. Эту неудачу признают уже как западные центры, так и администрация Киева. Мы входим в период, когда США «сдадут» Украину», — рассказал он.

Историк добавил, что сейчас Вашингтон пытается компенсировать свои украинские неудачи в Евразии и ищет какие-либо возможности для реализации своих планов. Комментируя переброску американских авианосцев в Средиземное море и создание баз, Перинчек отметил, что таким образом США пытаются сдерживать Турцию.

Как сообщало 24 декабря ИА Регнум, во Франции считают, что США пойдут на мир с Россией независимо от результатов президентских выборов в США в 2024 году. Эксперт по геополитике и журналист газеты Le Figaro Рено Жирар предположил два варианта развития событий: либо это сделает Дональд Трамп, ранее говоривший, что решит украинский конфликт за 24 часа, либо демократы в конечном счёте захотят мира, так как намерены сосредоточиться в первую очередь на Китае.

25 декабря преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт сообщил, что США считают заморозку конфликта на Украине самым вероятным сценарием.

26 декабря в США заявили об истощении ресурсов и интереса Запада к Украине. Телеканал CNBC отметил, что активные боевые действия в зоне СВО истощили военные ресурсы западных стран, что снизило их политические аппетиты.