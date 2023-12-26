Курган, 26 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Курганский городской суд избрал главе Кургана Елене Ситниковой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Кадр из видео Елена Ситникова

«Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщил корреспонденту 45.RU пресс-секретарь горсуда Влад Ковалёв.

Он пояснил, что суд обязал Ситникову являться по вызову следователя или в суд. Ей также запретили встречаться со свидетелями по уголовному делу, кроме близких родственников, а также другими обвиняемыми по этому делу.

Уточнялось, что в отношении Ситниковой возбудили дело по статье халатность, повлекшая смерть двух и более лиц.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов 26 декабря задержали Ситникову в связи с гибелью 20 человек из-за лесных пожаров. Так, в мае 2023 года свыше 20 человек погибли из-за пожаров в Курганской области. В регионе возбудили семь уголовных дел и составили сотни протоколов об административных правонарушениях.

У чиновницы и в администрации города силовики провели обыски.