Севастополь, 26 декабря, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о применении российскими военными табельных средств маскировки в городе. Об этом глава города 26 декабря написал в своём Telegram-канале.

Yuri Kochetkov / EPA / ТАСС

«Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — говорится в сообщении.

Развожаев напомнил жителям, что запах от дыма неприятный, но абсолютно безопасный.

Воздушную тревогу в городе не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября военные в Севастополе использовали в Южной бухте табельные средства аэрозольной маскировки для прикрытия гражданских и военных объектов. В тот же день над Крымом сбили беспилотник ВСУ. Его обломки упали на одну из ферм на северной стороне Севастополя.

Также военные применили дымовую маскировку в Севастополе 4 ноября. Тогда губернатор объявил режим воздушной тревоги.

Военный эксперт Максим Тумбарцев в беседе с ИА Регнум заявил, что в составе подразделений ВМФ России существуют подразделения, специализирующиеся на постановке завес и маскировке кораблей в пункте базирования. Как пояснил эксперт, применение таких средств позволяет обманывать беспилотники и даже крылатые ракеты ВСУ. Он рассказал, что в основе таких подразделений стоит машина постановки завес ТДА-2К.