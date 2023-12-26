Ленинградская область, 26 декабря, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Во время поездки участников неформального саммита СНГ на экскурсию в музей-заповедник «Павловск» президент России Владимир Путин рассказал, что есть в Ленинградской области ещё один музей — «Гатчина».

Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

«Гатчина — это ещё один пригород Петербурга, но географически далековато, поэтому не поедем. Зато будет куда съездить ещё», — сообщил коллегам по СНГ Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря президент России принял участие в саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Для участников мероприятия организовали поездку в Павловск, где они побывали в музее-заповеднике, осмотрели дворцы и парки города. Также гости побывали в Царском Селе и Петергофе.

Неформальный саммит завершится сегодня в Константиновском дворце в посёлке Стрельня.