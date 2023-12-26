Париж, 26 декабря, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Французского актёра Пьера Ришара лишили статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, помогающей детям-жертвам насилия. Причиной стала поддержка, оказанная артистом своему коллеге Жерару Депардье, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом 26 декабря заявил глава Les Papillons Лоран Буайе.

Georges Biard

«Поскольку мы всегда были и будем на стороне жертв, и поскольку открытое письмо в поддержку Депардье является неподобающим, Ришар больше не является одним из амбассадоров ассоциации», — сообщил он в соцсети X.

Буайе подчеркнул, что понимает, почему Ришар, неоднократно снимавшийся с Депардье, поддержал его.

Ришар оказался одним из 50 французских культурных деятелей, поддержавших своего коллегу после обвинений в его адрес. Коллективное письмо подписали, помимо Ришара, актёр Венсан Перес, актриса Кароль Буке, певица Карла Бруни и другие французские знаменитости.

«Жерар Депардье, наверное, величайший актер. Последний священный гигант кинематографа. Когда мы нападаем на него, мы нападаем на искусство», — говорилось в письме.

Как сообщало ИА Регнум, кампания по обвинению Депардье в домогательствах продолжается долгое время. Она возобновилась с выходом интервью пожаловавшейся на коллегу актрисы Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны артиста, якобы имевшие место в 2007 году.

После этого Депардье припомнили иск другой актрисы, Шарлот Арну 2018 года, обвинившей артиста в сексуальном насилии, разбирательство по которому длится пять лет, и смерть актрисы Эмманюэль Дебевер, в 2019 году обвинившей актёра в приставаниях на съёмках в 1982 году.

Документальный фильм «Дополнительное расследование» об обвинениях актёра его адвокаты расценили как сомнительное шоу с демонстрацией материалов частного и интимного характера.

16 декабря стало известно, что министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак заявила, что Совет ордена Почётного легиона начнёт административную процедуру, чтобы оценить соответствие Депардье этой награде. Совет определит, лишить ли актёра временно орденских прерогатив либо отозвать награду.

После этого он сам отказался от неё. Как указано в заявлении адвокатов актёра, Депардье передаёт свой орден министру культуры страны после её угроз возможным лишением этой награды. Президент Франции Эммануэль Макрон позднее заявил, что считает недопустимым лишение Депардье ордена на основе публикаций СМИ.