Киев, 26 декабря, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вето Будапешта не помешает Киеву получить 50 млрд евро от Евросоюза. Он настаивает на том, что перенесение сроков принятия решения о выделении киевскому режиму этих денег на 2024 год — не результат вето, которое наложила Венгрия, а лишь тактический ход некоторых стран ЕС. 26 государств-членов Евросоюза намерены дать время Будапешту, чтобы самому присоединиться к выделению тех самых 50 млрд евро Украине, считает он.

МИД Украины

«В ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны. Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Остался один вопрос: или это сделают все 27 стран вместе, все члены ЕС включая Венгрию… или эти деньги выделят 26 стран ЕС без Венгрии», — заявил Кулеба в эфире украинского телемарафона.

Как сообщало ИА Регнум 21 декабря, Еврокомиссия перевела Киеву последний транш в этом месяце. Размер помощи составил 1,5 млрд евро. Сумма включена в программу макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Ранее, 15 декабря ЕС не смог утвердить выделение киевскому режиму 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на решение саммита Евросоюза об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи для Украины на следующие четыре года. Он считает, что вернуться к этой теме в ЕС могут уже в начале 2024 года.

Кроме того, Орбан неоднократно выступал против вступления Украины в ЕС. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Это одна из причин, по которой Будапешт бойкотирует вопрос принятия Украины в Евросоюз. Также, Орбан ставит на вид Киеву то, что нынешний режим нарушает права венгерского меньшинства, которое проживает в Закарпатье.