Москва, 26 декабря, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Российский сценарист Евгений Куратов опроверг появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что тело актёра театра Et Cetera Алексея Черных обнаружили в его квартире на севере Москвы. Об этом он заявил в беседе с «Газета.Ru».

ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов Алексей Черных

Он также добавил, что не знал артиста и никогда его не видел, однако ему звонят и пытаются выяснить подробности об инциденте.

«Я не знаю такого актера. Это очень смешно. Это какая-то глупость. Серьёзно, о чем вы? <…> Я понимаю, что нужно раздуть из маленького пузыря большой мыльный пузырь. Нет, не ко мне», — сказал Куратов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что тело Черных обнаружили 23 декабря в квартире сценариста Евгения Куратова. Якобы последний согласился пустить артиста к себе пожить до середины января по просьбе своего друга.

Как сообщало ИА Регнум, актёр театра, кино, артист дубляжа Алексей Черных скоропостижно скончался в Москве 23 декабря на 44-м году жизни. О кончине друга и коллеги написала в соцсетях актриса Екатерина Соломатина.

По словам коллег, Черных не говорил о своей личной жизни, сведений о его семье, родителях также мало.

Московский театр Et Cetera сообщил на сайте, что актёр умер в Москве от инфаркта. Несколько дней актёр рассказывал, что хочет сыграть героя Достоевского и что сам пишет инсценировку.