Москва, 26 декабря, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Если противник на поле боя безоружен, ранен и готов сдаться, то его, согласно военной этике, спасают и не задумываются о том, возьмёт ли он в руки оружие после восстановления и половой признак тут не при чём. Так ситуацию со спасением российскими военными женщины, воевавшей за ВСУ, в беседе с ИА Регнум прокомментировал историк, политолог и публицист Михаил Смолин.

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Ранее российские военные спасли украинскую женщину-военнослужащую, которую сослуживцы бросили на поле боя в районе села Крынки в Херсонской области. Когда над ранеными и убитыми пролетал российский дрон, она подняла руку в знак просьбы о помощи. Её забрали военнослужащие РФ для оказания медпомощи.

По мнению историка и политолога Смолина, российские военные поступили высоконравственно и согласно этике.

«В этом смысле российские военные ведут себя в соответствии с этическими принципами, ведь у любой профессии есть своя этика и в отношении тех, кто безоружен и находится в критическом положении и просит о помощи. Эта женщина практически сдавалась. Здесь любой нормальный профессиональный военный, который в своём деле применяет нравственный подход, поступил бы именно так, как наши военные», — заметил Смолин.

Он обратил внимание, что эта ситуация характеризует и разные подходы ВСУ и российских военных к украинскому конфликту, их отличительные особенности ведения боевых действий. Смолин отметил, что уже известно немало случаев, когда в схожей ситуации оказывался боец армии РФ, но ему не оказывали помощи.

«Здесь разное отношение к военной службе, к ведению боевых действий отличает русских военнослужащих от украинских. ВСУ будет всё равно мужчина это или женщина», — добавил историк.

Как он отметил, сейчас инцидент довольно громко обсуждают и предполагают несколько версий, почему женщина решилась подать сигнал о помощи. По одной из них — украинская военнослужащая подумала, что пролетает беспилотник ВСУ, и таким образом подала знак «своим», а не «чужим». Но Смолин считает это не важным в данной истории.

«Важно не то, что она думала, когда подавала сигнал о помощи, важно, как поступили российские военные», — подчеркнул он.

В том числе рассуждают и об исключительных действиях в отношении именно военнослужащей женщины. По мнению Смолина, на фронте не придают значения половому признаку, там все — военные, все — бойцы. Также историк считает, что важно не сосредотачиваться на негативных домыслах о том, что украинка после восстановления может сновать взять оружие и пойти на передовую сражаться в рядах ВСУ. По его мнению, попавшие в подобную ситуацию раненные бойцы украинской армии могут как сохранить свои взгляды, так и поменять идеологию, изменить отношение к конфликту.

«Но важно, что при любом развитии события сохраняется этика военного. И вряд ли военные должны менять своё поведение и отказывать в помощи раненому человеку с оглядкой на то, что будет дальше делать спасённый боец», — заключил Смолин.

В Киеве в октябре начали проверять и ставить на воинский учёт женщин с медицинским образованием. Требование встать на учёт также коснулось научных сотрудниц, фельдшеров и глав подразделений здравоохранения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее достоянием общественности стала история российского военнослужащего из Луганской Народной Республики с позывным Дед. Во время боёв за село Берестовое в ДНР 22 февраля он заслонил своим телом сослуживца. По словам одного из спасённых, если бы товарищ не помог, он бы погиб.

Осенью 2023 года аналогичный случай произошел в боях на авдеевском направлении. По словам военнослужащего 1-й Славянской бригады с позывным Водолаз, героический поступок стал ещё более уникальным потому, что российский боец, закрывший своим телом товарищей, выжил.

Президент России Владимир Путин на церемонии награждения участников СВО в Кремле рассказал о поступке танкиста экипажа «Алёши». Когда ему вручили награду, он подошёл к президенту и попросил его наградить также и его командира. Путин отметил, что такое могло произойти только в российской армии. Экипаж танка «Алёша» ликвидировал украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожив в ходе боя восемь единиц вражеской бронетехники. После ликвидации последней боевой машины ВСУ «Алёша» ещё 40 минут прикрывал мотострелков.