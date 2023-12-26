Киев, 26 декабря, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в список угроз национальной безопасности. Об этом 26 декабря сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов)

Кроме SHAMAN, в чёрный список украинского минкульта попал российский актёр Алексей Кравченко.

В ведомстве добавили, что в 2023 году никого из списка не исключили. Всего в нем 213 деятелей культуры и искусства, поддержавших российскую внешнюю политику.

Как сообщало ИА Регнум, граждане России считают самыми патриотичными музыкантами страны Ярослава Дронова (SHAMAN), Олега Газманова и Николая Расторгуева.

13 декабря SHAMAN выступил в Совете Федерации в день 30-летия верхней палаты парламента. Певец преклонил колено перед председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и вручил ей букет роз.

Позднее Дронов также заявил, что положительно воспринимает критику в свой адрес, так как чем больше негатива, по его мнению, тем лучше, это означает повышенное внимание к персоне. Артист заявил, что начнёт беспокоиться, если его перестанут критиковать.

25 декабря певец рассказал, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина, который будет баллотироваться на выборах главы государства весной 2024 года.