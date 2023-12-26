Москва, 26 декабря, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в концерн «Ростех», приступила к изготовлению установочной партии беспилотников военного назначения. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава корпорации Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что беспилотники являются новым направлением для ОАК. Компания планирует работать по нескольким направлениям, включая тяжёлые ударные БПЛА.

«По военной составляющей есть несколько направлений, начиная от беспилотника воздушного старта и заканчивая нашим тяжёлым ударным беспилотником аэродромного базирования», — пояснил глава ОАК.

Корпорация работает по подписанным с заказчиком контрактам, отметил Слюсарь, изготавливает лётные образцы, проводит испытания и подготовку к производству, и после этого приступает к изготовлению установочной партии.

Как сообщало 8 декабря ИА Регнум, российские бойцы в зоне проведения спецоперации начали применять дрон-камикадзе «Огурец».

Генеральный директор екатеринбургского центра спецподготовки «Каскад — Урал» Антон Федорович уточнил, что первые прототипы этого беспилотника появились ещё в конце 2022 года. Но уже в апреле текущего года специалисты создали рабочий и летающий семидюймовый FPV-дрон.

Он может нести на себе до 2,5 кг взрывчатки на расстояние до пяти километров. В зону боевых действий дрон поставляется комплектацией по 5–10 штук совместно с очками, пультом, аккумуляторами, ударопрочным кейсом.

В августе 2021 года Новосибирский авиационный завод занимался изготовлением опытных образцов тяжёлого БПЛА С-70 в рамках программы «Охотник».

Новый БПЛА должен быть малозаметным для средств ПВО. Его оснастят средствами разведки, целеуказания и авиационными средствами поражения. Тогда ход опытно-конструкторских работ проверил министр обороны Сергей Шойгу.