Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорили во время экскурсии, организованной в музее-заповеднике «Павловск» для участников саммита СНГ. Об этом 26 декабря сообщил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Кадр из видео

Экскурсовод рассказывала об одном из экспонатов музея, который Екатерина II подарила своей невестке Марии Фёдоровне. Президенты Киргизии и Казахстана Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев рассматривали экспонат. В этот момент Путин и Пашинян о чём-то беседовали, стоя чуть дальше.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855700" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин и главы государств прибыли на Неформальный саммит СНГ

Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 декабря принял участие в ежегодной неформальной встрече глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Накануне, 25 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина не планируется отдельных переговоров с Пашиняном. Представитель Кремля сказал, что президент России и глава правительства Армении смогут поговорить в кулуарах на полях саммита.