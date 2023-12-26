Долгопрудный, Московская область, 26 декабря, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В подмосковном Долгопрудном в многоэтажке обнаружили тело в лифте. Об этом ИА Регнум сообщили очевидцы.

Иван Шилов ИА REGNUM

По их словам, инцидент произошёл в микрорайоне Центральный.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Причина гибели человека устанавливается.

Как рассказал один из жильцов дома, мёртвого человека нашли сами жители. Они и вызвали экстренные службы. Известно, что камер видеонаблюдения в подъезде установлено не было.

2 декабря ИА Регнум писало, что в академическом районе Екатеринбурга обнаружили труп молодой девушки. Тело находилось вблизи многоэтажки, где жила девушка. Незадолго до трагедии соседи слышали крики ссоры из её квартиры.