Москва, 26 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых могут освободить из тюрьмы в 2024 году, заявил 26 декабря его адвокат Андрей Грохотов.

Станислав Красильников/ТАСС

«По первому делу приговор был — 8 лет. Приговор вынесли в 2018 году, но туда зачли два года пребывания под арестом с 2016-го, поэтому срок у него заканчивается в 2024 году», — рассказал юрист телеканалу РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что бывшего губернатора освободили от наказания по второму вменяемому ему делу о превышении полномочий по причине истечения срока давности.

Как сообщало ИА Регнум, Белых сейчас находится в колонии. Дело о превышении полномочий в отношении неговозбудили в 2021 году. По версии следствия, тогда Белых в целях представления улучшенных показателей своей работы как главы области выделил бюджетные средства АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (КРИК), которое якобы должно было построить и приобрести жилье для бюджетников, понимая при этом, что корпорация не имеет полномочий по управлению государственным или муниципальным жильём. После этого выделенные 448 млн рублей израсходовали на текущие нужды, а квартиры, ставшие собственностью КРИК, сдавались в аренду.

Белых задержали в Москве в 2016 году после получения взятки, сумма которой, по данным следствия, составила за период с 2012 по 2016 годы 400 тыс. евро. В 2018 году суд признал экс-губернатора виновным и приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 48 млн рублей.