Анкара, 26 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Роман Абрамович удивил официантов ресторана в Турции многотысячной суммой чаевых. Об этом сообщило SonDakika.

Михаил Терещенко /ИЗВЕСТИЯ Роман Абрамович

Бывший владелец лондонского «Челси» вместе с друзьями пришёл в ресторан возле Анатолийскойкрепостив Стамбуле. Бизнесмен и его компания долго сидели в заведении, беседовали, заказали крылышки и шашлык. Блюда них готовил лично шеф-повар.

В конце ужина Абрамович оплатил счёт в размере 85 тысяч турецких лир (273 тысячи рублей). При этом сумма чаевых в два раза превысила этот чек. Оставшийся довольным обслуживанием персонала, миллиардер оставил официанту в знак благодарности 175 тысяч турецких лир (546 тысяч рублей).

Как сообщало ИА Регнум, российский бизнесмен приобрёл «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз становился чемпионом Англии, столько же выигрывал Кубок Англии, трижды получал Кубок английской лиги, дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В 2022 году бизнесмену, самому попавшему под санкции Великобритании, пришлось продать «Челси», чтобы клуб не попал под антироссийские санкции. Американский миллиардер Тодд Боли заплатил за клуб £2,5 млрд. После расходов, связанных со сделкой, осталось £2,3 млрд. В пресс-офисе Абрамовича сообщили, что он не может получить эти деньги.

В России за один поход в ресторан больше всего денег клиенты потратили в Москве. Согласно исследованию Сбербанка, проанализировавшего состояние малого бизнеса в сфере общепита на основании данных эквайринга, самый большой чек за 2022 год зафиксировали в Москве: клиенты за один поход в ресторан потратили 2 млн рублей.