Москва, 26 декабря, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплачивать деньги спортсменам, которые не поедут на Олимпийские игры в 2024 году. Об этом «Матч ТВ» заявил гендиректор ОКР Владимир Сенглеев.

Michael Kappeler/Global Look Press

«Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду», — сказал гендиректор ОКР.

Как пояснил Сенглеев, выплату уже получили 127 атлетов. При этом перевод средств осуществляют поэтапно, после того, как становится ясно, что федерация не принимает участие в Олимпиаде.

Глава российского комитета Станислав Поздняков сообщал, что все действующие российские участники Олимпийских игр разных лет получат выплаты. Так, обладатели золотых медалей получат 500 тысяч рублей, серебряных — 350 тыс., бронзовых — 250 тыс., а просто участники — 150 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Олимпийский комитет России объявил, что не будет финансировать спортсменов, которые согласились выступить на Олимпиаде в 2024 году в Париже в нейтральном статусе.

Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что Министерство спорта и Олимпийский комитет должны принять взвешенное решение по участию россиян в международных состязаниях.

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил в декабре, что лицензии для участия в Играх в Париже получили шесть российских спортсменов и пять белорусских. При этом организация разрешила российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.