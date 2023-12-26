Москва, 26 декабря, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Актёр Иван Охлобыстин рассказал о тайном смысле киноленты «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и объяснил, почему россияне без устали смотрят фильм каждый Новый год.

(сс) Mark Nakoykher

По мнению артиста, создатели тонко уловили знаковые для социума вещи, такие как, например, отношения мужчин и женщин.

«Мы очень сложные, и мужчина, и женщина, между нами много недомолвок. Общество не предлагает рецептов преодоления этих недомолвок», — заявил Охлобыстин в интервью aif.ru.

Именно по этой причине зрителям важно увидеть хотя бы фильм, содержащий ответ на этот вопрос. Охлобыстин отметил, что в «Иронии судьбы», помимо этого, точно подметили отличительные особенности 70-х годов, когда женщины много работали, отчего страдала их личная жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря, отключение электричества в кинотеатре «Октябрь» в Москве привело к отмене премьерного показа нового фильма «Иван Васильевич меняет всё». Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, организаторы решили не рисковать доверием гостей, поэтому показ не состоялся. Представители телеканала уточнили, что свет пропал сразу в нескольких зданиях из-за отключения двух кабельных линий.