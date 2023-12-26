Тегеран, 26 декабря, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Экстремальные погодные условия и нехватка воды в Иране привели к снижению урожайности и подорожанию и без того самой дорогой пряности в мире — шафрана. По этой причине теперь стоимость специи премиум-класса за границей достигает $1,8 тыс. за кг. Об этом написала газета Financial Times.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM

В самом Иране стоимость шафрана выросла до $1,4 тыс. за кг, что вдвое больше по сравнению с годом ранее. В этой стране собирают до 92% мирового урожая этой специи.

Глава крупнейшего производителя и экспортёра в Иране Novin Saffron Али Шариати-Могаддам рассказал, что в текущем году они собрали вдвое меньше урожай, чем в 2022-м. По его словам, ожидается падение общего объёма производства с 400 т по почти 170 т.

В Иране специю выращивают на востоке — в области Хорасан, в городе Торбете-Джам, в котором находятся плантации.

Высокая стоимость специи обусловлена трудоёмкостью сбора: один цветок даёт три рыльца, для получения одного килограмма необходимо собрать по разным данным от 170 до 200 тыс. цветков.

Шафран ценится за красновато-золотистый оттенок, его используют преимущественно в восточной кухне и кулинарии, а также в качестве лекарственного средства. Считается, что он улучшает зрение, память, работу сердца, повышает настроение и снижает уровень сахара в крови.

Как сообщало 21 июля ИА Регнум, климатические изменения отразятся на продовольственной безопасности мира, но не сильно затронут Россию. Ведущий научный сотрудник Института исследования социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве Андрей Мастеров пояснил, что из-за волн жары цены на продукты вырастут, а глобальные изменения климата уже оборачиваются рисками для сельского хозяйства.

Проблема не только в участившихся периодах аномальной жары, но нередки и другие стихийные бедствия в виде сильных осадков, ураганов, периодов сильных холодов, в том числе и в регионах с традиционно развитым сельским хозяйством.