Москва, 26 декабря, 2023, 14:31 — ИА Регнум. «Первый канал» 1 января 2024 года вернёт в сетку вещания шоу «Большая разница». Анонс передачи опубликовали 26 декабря на сайте телеканала.

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«После многолетнего перерыва в эфир возвращается театр пародий «Большая разница», — говорится в сообщении.

В первом выпуске в новом году покажут пародии на фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашка», «Вызов», «Холоп», «Полицейский с Рублёвки», «Служебный роман», «Барби». Эту серию будут вести постоянные участники проекта Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. В выпуске также приняли участие многие известные киноактёры.

Накануне «Первый канал» раскрыл имена ведущих «Новогодней ночи». Это шоу будут вести комик Вадим Галыгин, журналист Валдис Пельш, шоумен Дмитрий Хрусталёв, а также ряд других телеведущих и актёров.