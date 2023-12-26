Баку, 26 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Азербайджанский МИД объявил персонами нон грата двоих сотрудников посольства Франции в Баку. Заявление ведомство опубликовало 26 декабря.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

В заявлении МИД сообщил, что вызвал 26 декабря посла Франции Анн Буайон, которой вручили ноту.

Дипломату выразили протест против противоречащей Венской конвенции 1961 года деятельности двух её коллег. Их действия в Азербайджане сочли не соответствующими их статусу. Представителей Франции объявили персонами нон грата.

«Было потребовано, чтобы эти лица в течение 48 часов покинули пределы Азербайджана. Соответствующая нота МИД Азербайджана была вручена послу Франции», — сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября в азербайджанский МИД вызвали дипломатических представителей Франции, Германии и США. Ведомство сообщило, что организации из этих стран незаконно переводили деньги на территорию Азербайджана, финансируя деятельность новостного портала AbzasMedia. Посольства трёх этих стран, кроме того, участвовали в деятельности издания, отметили в МИД.

Таким образом, эти страны нарушили законодательство Азербайджана о грантовой деятельности, в соответствии с которым грантовые договоры подлежат обязательной госрегистрации, отметили в МИД Азербайджана.