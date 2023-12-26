Москва, 26 декабря, 2023, 14:05 — ИА Регнум. По итогам прошедшего года китайские бренды смартфонов заняли все верхние позиции в объединенной розничной сети Мегафона и Yota. Лидером продаж стал бренд Realme с показателем 20%.

Freepik.com Китайские бренды стали самыми популярными в рознице

Следом идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). На четвертом месте расположился также китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует Samsung (12%) и Apple (8%).

Смартфон Honor X6 с памятью на 64GB стал самой популярной моделью 2023 года и лидером в ценовой категории до 20 тыс. рублей. За ним идут смартфоны Realme C30s и Honor X8. В категории от 20 тыс. до 50 тыс. рублей первое место занял Infinix Note 30 Pro. Лидер продаж среди смартфонов дороже 50 тыс. рублей — Apple iPhone 13.

Годом ранее лидерство делили между собой бренды Samsung (24%) и Xiaomi (24%), на третьем месте был Realme (21%), на четвертом Tecno (11%) и пятым шел Apple (10%). Аналогичная ситуация была и в 2021 году, когда рейтинг популярных брендов возглавлял Samsung с долей 39%, на втором месте располагался Xiaomi (29%), а замыкал тройку лидеров Apple (12%). Китайские бренды смартфонов Realme и ZTE тогда имели долю продаж 8% и 6% соответственно.

По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж Мегафона Давида Борзилова, гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung планомерно теряют аудиторию поклонников в России. «Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров», — отмечает Борзилов.