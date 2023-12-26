Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 26 декабря началась неформальная встреча глав государств СНГ, традиционно организованная перед Новым годом президентом России Владимиром Путиным.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Президент РФ Владимир Путин встречает у Павловского дворца глав стран — участниц СНГ

Глава государства пригласил в Петербург коллег из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана и других стран. Гостям мероприятия провели экскурсию по дворцам и паркам города, в частности, по музею-заповеднику «Павловск», Царскому селу и Петергофу.

На экскурсии в Павловске отсутствовали главы Азербайджана и Белоруссии Ильхам Алиев и Александр Лукашенко, проводившие в этот момент двустороннюю встречу. После экскурсии по дворцу оставшихся гостей встретил симфонический оркестр «Северная симфония», ведущим концерта выступил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Завершится неформальный саммит в Константиновском дворце в Стрельне.

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Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в Петербурге начался саммит ЕАЭС. В ходе заседания Путин сообщил, что все участники мероприятия согласны утвердить декларацию о развитии сотрудничества между членами организации на период до 2030 года и на перспективу до 2045 года.

Помимо президентов Азербайджана и Белоруссии, на саммит СНГ прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, присутствовал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Саммит завершится 26 декабря.