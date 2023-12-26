Москва, 26 декабря, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Российский народ, поддержав проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, стал опорой для Вооружённых сил России, заявил министр обороны Сергей Шойгу 26 декабря на итоговом селекторном совещании с руководящим составом армии.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Хочу отметить беспрецедентную поддержку нашего народа, который благодаря патриотическому настрою и сплоченности является надёжной опорой бойцов специальной военной операции», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что общие усилия российских граждан в тылу и на фронте помогли армии перехватить инициативу в зоне СВО. Министр также на совещании объявил об успешном срыве контрнаступления ВСУ, о котором громко заявляли Киев и его натовские союзники.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу 25 декабря доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Глава Минобороны подчеркнул, что это открывает российской армии новые возможности для дальнейших действий, а также позволит лучше защищать Донецк от обстрелов ВСУ.

Также появились кадры решающего боя за освобождение Марьинки. На них видно, как российские бойцы зачищали последние окопы от украинских военных. С российской стороны оказывали поддержку артиллерией и наблюдением с беспилотников.