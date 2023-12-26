Москва, 26 декабря, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Плакаты, посвященные новогодним и рождественским праздникам, украсили улицы Москвы. Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, всего их порядка полутора тысяч.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

«На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили полторы тысячи праздничных плакатов», — отметил Пётр Бирюков. Также, по его словам, подготовлены тематические видеоролики, которые в период с 31 декабря по 2 января будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате.

Как рассказал заместитель мэра российской столицы, за последние годы в городе сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. В этом году Москву к Новому году украсили порядка пяти тысяч световых декоративных конструкций и более тысячи искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами.

«Для украшения города используется энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах», — подчеркнул Бирюков. Он пояснил, что подобные светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

«Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформлены световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом порядка 35 тонн», — рассказал заместитель мэра Москвы.