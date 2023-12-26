Москва, 26 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин вошёл в список 50 самых влиятельных футболистов в мировой истории. Соответствующий рейтинг опубликовал 26 декабря портал FourFourTwo.

Kroon, Ron Anefo

В топе также оказались такие известные футболисты разных времён, как Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Франческо Тотти, Криштиану Роналду, Роналдиньо, Пеле, Диего Марадона, Лионель Месси и другие прославленные игроки.

В 1963 году Яшин стал первым вратарём, получившим «Золотой мяч». В 1956 году в составе сборной СССР он завоевал олимпийское чемпионство, в 1960 году сборная вместе с Яшиным стала чемпионом Европы. Всю спортивную карьеру Яшин провёл в «Динамо».

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре FourFourTwo также составлял схожий рейтинг, в котором также фигурировал Яшин. Тогда он оказался в списке лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу. Яшин пять раз становился чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка СССР, участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. FIFA признала его лучшим вратарём XX века.