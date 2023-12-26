* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно арестовал бывшего директора русской службы «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Марию Гессен. Такое решение Басманный суд принял на заседании 26 декабря.

Кадр из видео

«Гессен избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», ― уточнил представитель пресс-службы судебной инстанции.

Журналистку обвинили в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. В отношении неё возбудили дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время Гессен живёт в США. 8 декабря полиция объявила её в розыск. Согласно данным, содержащимся в базе МВД, основанием для розыска Гессен стала статья Уголовного кодекса. О какой именно шла речь, в ведомстве не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Арбитражный суд Москвы признал банкротом организацию «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), созданную в России для распространения материалов девяти входящих в «Радио Свобода» СМИ-иноагентов.

Суд в Казани попросили арестовать редактора Татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свободы» Алсу Курмашеву. Её задержали 18 октября по подозрению в нарушении закона об иностранных агентах. Редактора обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах (ст. 330.1 УК РФ).

По версии следствия, Курмашева не исполнила обязанность по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. Кроме того, Курмашевой могут предъявить также обвинение в издании книги, которая в негативном свете выставляет спецоперацию России на Украине.