Москва, 26 декабря, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Запад поставил перед Сербией жёсткий выбор — быть с ним либо с Россией, заявила 26 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в интервью RT происходящее в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мне кажется, они вообще как ультиматум звучат: что угодно, только не с Россией», — заявила Захарова.

По словам российского дипломата, в такие же рамки была загнана и Украина. Перед Сербией поставили условие, выбор — не гармоничное сочетание путей развития в соответствии с национальными интересами народа, а жёсткий выбор, уточнила Захарова.

Представитель МИД при этом отметила, что сербские власти не допустили в стране украинского сценария развития событий. Также российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что «майданный» сценарий в Сербии не пройдёт.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в парламент и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. Победу на них одержала правящая коалиция СПП (Сербская прогрессивная партия) президента Александра Вучича, набрав более 47% голосов.

На следующий день, 18 декабря, в Белграде оппозиция, включая прозападную коалицию «Сербия против насилия», начала протестные акции. Зачинщики пытались штурмом взять столичную администрацию, напали на ряд государственных деятелей. Полиция разогнала митингующих, выставив оцепление. В результате беспорядков пострадали несколько правоохранителей.

Посол России в Белгороде 25 декабря заявил, что страна стала первой, где Запад запустил сценарий цветных революций, чтобы на его основе подрывать стабильность во многих государствах мира. Он напомнил бархатные, цветные, майданные революции и сценарии начинались именно в Сербии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 25 декабря заявил, что протесты, начавшиеся в Сербии под предлогом недовольства результатами выборов, спровоцировали третьи силы, находящиеся за рубежом.