Арлингтон, США, 26 декабря, 2023, 13:53 — ИА Регнум. В следующем году Пентагон рассчитывает получить на вооружение военных армии Соединенных Штатов Америки новые штурмовые винтовки XM7 и пулемёты XM250, сообщает ArmiTimes. Они должны заменить более старые винтовки М4 и пулемёты М249.

Global Look Press

Оружие поставят в рамках программы Next Generation Squad Weapon, что переводится, как — «Оружие подразделения нового поколения». Её запустили ещё в 2017 году. В штаб-квартире Министерства обороны США нуждались в замене старого оружия.

При разработке этого вооружения, одной из ключевых целей была более мощная бронебойность на дальних дистанциях. Что касается характеристик: в ручном пулемёте XM250 предусмотрена ленточная подача боеприпасов в патронник. У винтовки XM7 — магазинная. Эти образцы разработаны под патрон XM1186 калибра 6,8 мм, который стал новым стандартом для стрелкового оружия НАТО.

Новыми штурмовыми винтовками и пулемётами вооружат мотопехоту, десантные войска и силы специальных операций. Контракт на поставку штурмовых винтовок XM7 и пулемётов XM250 оценивают в 4,5 миллиарда долларов.

Как сегодня сообщило ИА Регнум, на оружейном российском предприятии «Калашников» сообщили об отгрузке в Министерство обороны страны первой партии снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). В серийный выпуск СВЧ вышла в 2023 году. Концерн «Калашникова» намерен продолжить производить этот вид винтовок и в 2024-м. Специалисты отмечают, что у него улучшенная эргономика и кучность стрельбы. При этом к винтовкам Чукавина подходят как отечественные, так и зарубежные прицелы.