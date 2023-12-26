Москва, 26 декабря, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 26 декабря, что для участия в избирательной гонке необходимы условия, граждане этим пользуются.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ну, как, это избирательная кампания <…> необходимы условия для кандидата, граждане этим пользуются», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков в этой связи добавил, что граждане пользуются своим правом, закреплённым в конституции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в ЦИК сообщили о 33 претендентах на пост президента России. При этом 23 декабря глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России достигло 29 человек. Среди кандидатов председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Партия «Справедливая Россия — За Правду» 23 декабря поддержала кандидатуру Путина на выборах 2024 года.

Выборы президента России впервые станут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование стартует с 25 феврали и окончится 14 марта. В выборах смогут участвовать жители всех 89 регионов России.

Путин 8 декабря в ходе церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. С просьбой участвовать в выборах к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. В свою очередь Владимир Путин ответил согласием.

По данным опроса ВЦИОМ, Путину доверяют более 78% россиян. При этом 75,8% опрошенных одобряют деятельность главы государства.

Центризбирком 11 декабря принял решение провести выборы президента России в новых регионах, где действует военное положение. Ранее представители Минобороны и ФСБ сочли возможным провести в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях президентские выборы.