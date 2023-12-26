Симферополь, 26 декабря, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждение в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Феодосию, сообщили 26 декабря в Министерстве обороны.

«Ночью в ходе отражения удара Вооружённых сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск», — говорится в сообщении ведомства.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе ВСУ по территории Феодосии и большому десантному кораблю «Новочеркасск». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О ночной атаке на Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов утром в 04:16 сообщил, что украинские военные совершили атаку в районе Феодосии в Крыму. В результате атаки в порту вспыхнул пожар, который локализовали. Территорию порта оцепили. На месте выехали все профильные службы. При этом он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, и попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Позднее информацию об атаке подтвердили в Минобороны. Так заявили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских самолёта Су-24 в районе населённого пункта Жовтень. Эти самолёты запускали авиационные управляемые ракеты.

Повреждения в Феодосии и пострадавшие

В МЧС сообщили, что в результате атаки по городу Феодосии пострадали четыре человека. До этого Аксёнов заявил, что один человек погиб и двое получили ранения.

По данным местных властей, жителей нескольких домов отселили. Ряд зданий в городе получил повреждения. Пришлось эвакуировать жильцов, шестерых поселили в центре временного размещения, остальных приняли у себя знакомые и родственники. В основном в повреждённых домах выбило окна.

Свои дома покинули более 350 человек. Их разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в школах.

После атаки в городе перекрыли движение по некоторым улицам, а также изменили расписание движения автобусов. Власти попросили граждан воздержаться от необязательных поездок.

Как сообщало ИА Регнум, это не первая попытка украинской армии атаковать Крым. Так, 10 ноября ВСУ атаковали базу Черноморского флота в Крыму. Их целью было уничтожить российские десантные катера проекта 11 770 «Серна». ВСУ нанесли комбинированную атаку. С помощью противокорабельной ракеты «Нептун» украинские военные нанесли удар по Черноморскому флоту. Одновременно с этим в бухту Узкая проникли четыре безэкипажных катера.

Тогда от удара ВСУ в Крыму погиб командир десантного катера Денис Никитин. Старший мичман Военно-морского флота геройски погиб в попытке спасти свой катер. Его посмертно наградили орденом Мужества. У героя остались жена и две несовершеннолетние дочери.