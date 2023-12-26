Москва, 26 декабря, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Газпромбанк и ДОМ.РФ успешно завершили размещение выпуска облигаций, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов Газпромбанка. Объем составил 22,25 млрд рублей, а ставка купона установлена на уровне 7,8%. Эмитентом облигаций является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент».

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

«Газпромбанк занимает третье место в России по объему сделок секьюритизации с поручительством ДОМ.РФ. Новая сделка является для банка важным событием и окажет положительное влияние на капитал, потребляемый ипотечным кредитованием, что особенно актуально в нынешней ситуации», — отметил первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович. Он добавил, что Газпромбанк планирует в дальнейшем осуществлять сделки по секьюритизации с использованием электронных закладных не только на вторичном, но и на первичном рынке жилья.

Размещение стало шестым подобным выпуском ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) с поручительством Акционерного общества «ДОМ.РФ». Облигации обеспечены пулом кредитов, выданных Газпромбанком по льготным и собственным ипотечным программам на покупку 445 тыс. кв. м жилья как на вторичном, так и на первичном рынке.

«В текущем году совместно с ДОМ.РФ мы закрыли две успешных сделки по выпуску ипотечных ценных бумаг, в том числе дебютную для российского рынка сделку устойчивой секьюритизации. Мы продолжим регулярный выпуск ипотечных облигаций, развитие российского рынка ИЦБ и повышение ликвидности на нем», — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин.

Газпромбанк впервые в своей практике провел сделку ипотечной секьюритизации с использованием электронных закладных. В перспективе это позволит оптимизировать и ускорить процесс размещения ИЦБ.

«Газпромбанк входит в тройку крупнейших оригинаторов ИЦБ ДОМ.РФ и является одним из лидеров по доле секьюритизации ипотечного портфеля в России по итогам 2023 года. Вместе с ДОМ.РФ банк разместил ипотечные облигации объёмом более 205 млрд рублей. Мы высоко ценим наше партнёрство и нацелены на плодотворное сотрудничество на рынке ипотечных ценных бумаг в будущем», — подчеркнула директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.