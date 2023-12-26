Бердянск, Запорожская область, 26 декабря, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Обвиняемая в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии 58-летняя жительница города Бердянска в Запорожской области предстанет перед судом, сообщили 26 декабря в пресс-службе Следственного комитета.

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Ведомство завершило расследование уголовного дела против женщины, которая в начале марта прошлого года неоднократно размещала ложную информацию о действиях российских военных на странице в соцсети. Для этого она использовала свой мобильный телефон.

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли эту противоправную деятельность, возбудили уголовное дело и предъявили жительнице Бердянска обвинения по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

На сегодняшний день СК России собрал достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря ФСБ распространила информацию о задержании в Чувашии уроженца Московской области, подозреваемого в государственной измене в пользу Украины.

Мужчина, по версии следствия, передавал на Украину информацию о размещении военных и промышленных объектов в Московской и Калужской областях. Также его подозревают в перечислении денежных средств для ВСУ.