Москва, 26 декабря, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об ударе ВСУ по территории Феодосии и большому десантному кораблю «Новочеркасск». Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Савостьянов/ ТАСС

«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», — сообщил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА Регнум, атаку на Феодосию ВСУ предприняли утром 26 декабря. По данным Минобороны, силы ВМФ отразили удар, но в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». Российские силы ПВО уничтожили два Су-24 ВСУ в районе Жовтеня в 125 км северо-восточнее украинского Николаева. Истребители запускали авиационные управляемые ракеты.

В результате атаки украинских войск пострадали пять человек, при этом один из них погиб. Шесть домов в городе получили повреждения, их жителей эвакуировали.