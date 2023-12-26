Москва, 26 декабря, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Автомобильные склады дилеров и дистрибуторов в России к концу года оказались заполнены китайскими тяжелыми грузовиками, сообщила газета «Коммерсантъ» 26 декабря, ссылаясь на данные от компании «ВТБ Лизинг».

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По информации издания, на складах находятся более 11 тыс. седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов. Эти остатки планируют распродавать до начала весны. Самыми продаваемыми в России стали грузовики от китайской компании Shacman, но к концу ноября на складах остались 2 тыс. тягачей и 2,5 тыс. самосвалов этого бренда.

«Лидером рынка грузовиков в ноябре оставался КамАЗ», — сообщили эксперты журналистам.

Как рассказали изданию представители отрасли, на снижение спроса повлиял рост лизинговой ставки, который начался сразу после повышения ключевой ставки Центробанка. Также сокращение спроса на машины из Китая началось после роста утильсбора.

Как сообщало ИА Регнум, исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов 12 декабря сообщил о скоплении на складах легковых китайских автомобилей. По итогам первых девяти месяцев года остатки достигли 175 тыс., что в 4,8 раза больше, чем за тот же период в 2022 году.

Президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что цены на отечественные автомобили будут снижаться по мере роста объёмов их производства. Он отметил, что стоимость машин выросла на 40% после ухода из страны зарубежных автобрендов, от чьих технологий и комплектующих зависели российские производители, но удалось добиться, чтобы цены «не улетели в космос».