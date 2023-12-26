Белгород, 26 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В Белгороде Народный фронт передал российским военным партию из 100 внедорожников УАЗ «Патриот», следует из пресс-релиза общественно-политического движения.

ТАCC/Егор Алеев

«Партия из 100 таких автомобилей вручается здесь, на территории Белгородской области. Машины хорошо себя зарекомендовали и очень нужны сейчас на передовой. Спасибо представителям Народного фронта, они вносят значительный вклад в сбор помощи для наших бойцов», — обратился к военнослужащим полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

Часть большой партии, состоящей в общей сложности из 1500 автомобилей, закупленных для военнослужащих Минпромторгом, передали 25 декабря. В мероприятии также участвовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Губернатор области поблагодарил военных. Он подчеркнул, что в Белгородской области как нигде понимают, что военнослужащие делают для страны, для безопасности детей, женщин, будущего.

В свою очередь Кузнецов поздравил с наступающим Новым годом российских бойцов. Он заявил, что эти автомобили — то, что нужно военным: простые в управлении, ремонтопригодные и надёжные. Он добавил, что в каждой машине лежит новогодний «тёплый» сбор: печки, горелки, газовые баллоны, тепловые стельки, которые помогут бойцам согреться в суровые морозы.

Поставка всех автомобилей, закупленных Минпромторгом на передовую, завершится в 2024 году.

Кроме того, в Белгородской филармонии состоялась торжественная церемония награждения жителей региона. Щёголев вручил благодарственные письма отличившимся жителям области. Почётные знаки «Команда Путина» из рук губернатора области и руководителя Исполкома Народного фронта получили лауреаты одноимённой премии. Это благотворители, журналисты, военные врачи, юнармейцы, ветераны СВО, учителя, деятели культуры, а также представители Народного фронта. Отмечается, что каждый из номинантов регулярно вносит свой вклад в помощь военным.

Среди лауреатов премии оказались чемпион мира по смешанным единоборствам Вадим Немков, олимпийский чемпион по волейболу, амбассадор федерального проекта «Тренер» Тарас Хтей, хирург Белгородской областной клинической больницы им. Святителя Иосафа Дмитрий Басараб.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря вручение специального новогоднего сбора для военнослужащих под девизом «Всё для Победы!» состоялось в Ростове-на-Дону. Кроме праздничных подарков российские военные получили 130 автомобилей УАЗ. При этом пресс-секретарь батальона «Пятнашка» Елена Соколова добавила, что бойцам передали небольшую ёлочку, сладости, письма и рисунки от детей.

В октябре представители Общероссийского народного фронта и шахматист Сергей Карякин передали бойцам оборудование и амуницию на сумму свыше 31 млн рублей.