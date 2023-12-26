Москва, 26 декабря, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Советский и российский актёр, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков подал в суд на блогера Анастасию Ивлееву, организовавшую скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». Исковое заявление подписали ещё более 20 человек. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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«Девушка заблудилась по полной программе. И не она одна. Надо их ставить на место», ― прокомментировал своё решение в беседе с телеканалом Иншаков.

Истцы потребовали взыскать с Ивлеевой 1 млрд рублей морального вреда, а также лишить её возможности вновь зарабатывать на подобных событиях, сниматься в рекламе и участвовать в различных мероприятиях.

Актёр добавил, что если суд встанет на его сторону и деньги с телеведущей взыщут, то они пойдут в фонд поддержки участников спецоперации и их семей.

«В первую очередь ― раненым, инвалидам, ребятам, которые действительно нуждаются в помощи. Семьям погибших, детям, которые остались без отцов», ― пояснил Иншаков.

Как сообщал ИА Регнум, «голая» вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды, гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса ― Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

После негативной общественной реакции на произошедшее блогер извинилась, заявила, что осознала свою ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

Актриса и телеведущая Мария Шукшина заявила, что артистов, замеченных на «голой» вечеринке у Ивлеевой, нужно удалить из жизни российского общества. Она отметила, что по решению Роскомнадзора из Сети удаляют некоторые снимки с этого «шабаша», однако нужны более радикальные меры — немедленный и полный заслон в медиапространстве.

На премьере ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» 23 декабря Киркоров заявил, что совершенно не ожидал увидеть то, свидетелем чего стал, придя на мероприятие, поэтому сразу сказал своей помощнице, что его участие окажется недолгим и символическим.

При этом актриса Яна Поплавская считает, что воспринимать извинения музыканта за «пир во время чумы» и «голый шабаш» всерьёз не стоит. Она заявила, что случившееся вызвало у неё ощущение мерзости и тошноты и желание вымыть руки и глаза с хлоркой.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.