Киев, 26 декабря, 2023, 11:42 — ИА Регнум. У Украины нет достаточно средств, чтобы выполнить масштабный план по мобилизации. Об этом изданию «Украинская правда» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, чтобы Киев мог мобилизовать ещё полмиллиона человек потребуется около 590 млрд.

«У нас таких денег нет», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что в бюджете страны на 2024 год заложено меньше средств на военные расходы, чем в текущем году. При этом Железняк напомнил, что большинство западных партнёров никогда не давали разрешения тратить их помощь на военные нужды.

Как сообщало ИА Регнум, с февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. Тогда же объявили о всеобщей мобилизации.

19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинское военное командование обратилось к нему с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек.

Украинские военные уверены, что страна не избежит всеобщей мобилизации. По их мнению, Киеву без этого не обойтись.

К тотальной мобилизации украинцам рекомендовал готовиться начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар. При этом он считает, что конфликт всё равно закончится переговорами.

8 ноября Верховная рада продлила на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию ещё на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. 9 декабря советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация в его стране будет тяжёлой, а также изменится её пропагандистская составляющая.

26 декабря правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. Текст документа пока ещё не опубликовали.