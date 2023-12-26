Киев, 26 декабря, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Украинские военкоматы (ТЦК. — территориальные центры комплектования) не учитывают гражданские специальности и жизненный опыт призывников, по этой причине ценные специалисты попадают в обычную пехоту. Об этой ситуации в эфире украинского телеканала «Прямой» сообщил майор ВСУ Мирослав Гай.

Ministry of Defense of Ukraine

«Часто обращают внимание только на военно-учётную специальность, которую человек мог получить много лет назад ещё на срочной службе и уже давно не владеет знаниями и навыками, которые нужны сейчас на фронте», — сообщил офицер.

Он рассказал, как встретил в зоне боевых действий инженера, в мирной жизни занимавшегося разработкой самоходных орудий. Но ценного специалиста отправили служить в пехоту. По его словам, профессионалов в инженерной технике можно встретить среди обычных пулемётчиков.

Как сообщало 21 декабря ИА Регнум, украинские войска испытывают нехватку людей для обучения на немецких танках, предназначенные для этого центры заполнены лишь наполовину.

В тот же день стало известно, что украинские бойцы стали чаще страдать от психологических травм и они не могут справиться со стрессом на поле боя.

Работающий с военнослужащими психотерапевт Олег Хуковский пояснил, что для сохранения психического здоровья человек может находиться на фронте не более 45 дней. Но в текущей ситуации бойцы могут значительно задерживаться на передовой. Многих из них мобилизовали, практически никак не подготовив к ожесточённым боям. При этом выросло число страдающих от стресса и ночных кошмаров.