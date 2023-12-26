Москва, 26 декабря, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Число материалов в онлайн-сервисе по генеалогии «Моя семья» достигло почти 11 млн страниц с момента запуска три года назад, а количество пользователей превысило 10 млн. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM Работа с документами в архиве

«Три года назад Главархив Москвы запустил бесплатный онлайн-сервис по генеалогии «Моя семья». С тех пор заниматься поиском информации о предках можно в любой точке страны и в любое время», — написал мэр. «Каждый месяц сервис пополняется новыми документами. Число материалов достигло почти 11 млн страниц, а количество пользователей превысило 10 млн», — говорится в сообщении градоначальника.

Сергей Собянин отметил, что в основу сервиса легли метрические книги многонациональной Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти жителей с 1694 до 1917 годы, которые исповедовали православие, ислам, иудаизм, католичество и лютеранство. Позже были добавлены исповедные ведомости и ревизские сказки. Также в дополнение к «Моей семье» был создан портал «Поиск по архивам».

«Нейросеть помогает распознавать рукописные тексты в исторических документах и переводить их в машиночитаемый формат», — рассказал мэр.