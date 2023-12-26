Москва, 26 декабря, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Новогодний поезд Еж-з начал курсировать на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. В это году состав выходит в праздничные рейсы в последний раз, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ТАСС/Михаил Терещенко

В этом году поезд украшают почти тысяча новогодних шаров, 80 еловых ветвей, переливающиеся гирлянды, ажурные снежинки, а также фигуры Дедов Морозов. Изначально, такая традиция — украшать к новогодним праздникам Еж-3 появилась в столичном метро в 2016-м.

«Каждый Новый год пассажиры московского транспорта ждут выхода на линию праздничного поезда Еж-3. Этот поезд — символ преемственности в московском транспорте. Он радует москвичей своим особенным оформлением и атмосферой, а мы каждый год подбираем ему новые украшения. Уверен, что поездка в этом составе надолго запомнится вам и вашим детям», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Поезда марки Еж-3 курсировали в московском метро около полусотни лет. В том числе они перевозили пассажиров по Таганско-Краснопресненской линии. За этот период ими воспользовались миллионы жителей и гостей столицы.

В последнее время такие составы выходят на линию всего несколько раз в год и это приурочено к особым датам и новогодним праздникам. При этом, Еж-з надежны в работе и могут курсировать с минимальным интервалом движения, считают в Дептрансе Москвы.