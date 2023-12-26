Новосибирск, 26 декабря, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В Новосибирске мужчина устроил стрельбу в бизнес-центре, в результате которой один из мужчин получил ранение в руку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Sergey Petrov/Globallookpress

На пульт дежурного поступило сообщение об инциденте, полицейские прибыли на место. Они установили, что между потерпевшим и злоумышленником произошёл конфликт.

«Как пояснил потерпевший, во время конфликта неизвестный выстрелил ему в руку. Мужчине была оказана медицинская помощь. В настоящее время устанавливается личность второго мужчины», — уточнили в полиции.

Правоохранители начали проверку. Местный портал «Сиб. фм» написал, что пострадавший является детским тренером по самбо. Конфликт произошёл 23 декабря в жилом массиве «Родники». Нападавший заявил тренеру, что не дождался от него перевода, достал пистолет и выстрелил. Тренеру вызвали скорую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Двое сотрудников правопорядка получили тяжёлые ранения, их госпитализировали. Инцидент произошёл в ночь на 2 декабря. Нападавшего объявили в розыск и объявили награду за помощь в его поимке.