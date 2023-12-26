Херсон, 26 декабря, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В ближайшее время в одной из районных больниц Херсонской области будет установлен аппарат УЗИ, который при содействии регионального отделения партии «Единая Россия» был доставлен в регион из Самары. На проблему нехватки оборудования обратил внимания сенатор РФ, секретарь херсонского регионального отделения партии Игорь Кастюкевич во время объезда фельдшерско-акушерских пунктов Скадовского района.

ER.ru ЕР в Херсонской области помогает в улучшении медицинского обслуживания

«Медицина, образование — это то, с чем сталкивается каждая семья, каждый человек. На Украине здравоохранение было платным и дорогим. Очень многие жители Херсонской области годами не обследовались и не обследовали детей, потому что просто не могли себе это позволить. Состояние ФАПов, больниц, амбулаторий, их оснащение оставляло желать лучшего. Закрывались целые отделения, как, например, травматология в Генической районной больнице. Теперь мы занимаемся восстановлением всего того, что должно быть в системе здравоохранения, и чтобы жители Херсонской области могли воспользоваться правом на получение бесплатной и качественной медицинской помощи», — рассказал Игорь Кастюкевич.

ER.ru ЕР в Херсонской области помогает в улучшении медицинского обслуживания

В ходе объезда фельдшерско-акушерских пунктов Игорь Кастюкевич обратил внимание на то, в каком плачевном состоянии находятся медицинские кресла для обследования женщин. По его просьбе, новые кресла закупили и доставили в область представители Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий из Самары. Они же привезли в Херсонскую область аппарат УЗИ. Его волонтеры гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области доставят в одну из центральных районных больниц.

ER.ru ЕР в Херсонской области помогает в улучшении медицинского обслуживания

«Аппарат УЗИ хороший, современный, дорогостоящий. Ему требуются особые условия транспортировки. Сейчас мы готовим это оборудование к доставке в Верхнерогачикскую районную больницу. Там этот аппарат очень ждут и готовы сразу применить в деле. Пациентов много, а старый аппарат уже постоянно ломается и требует замены», — рассказал депутат Херсонской областной думы, член фракции «Единая Россия» Тамерлан Цаликов.

ER.ru ЕР в Херсонской области помогает в улучшении медицинского обслуживания

Тем временем завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Михайловка. Объект был включен в народную программу, за ходом строительства следили представители «Единой России». Строители завершили внешние работы, сделали крышу, заканчивают отделку внутри помещений. Работы проводит регион-шеф (Республика Кабардино-Балкария). При проектировании объекта были учтены принципы доступности для маломобильных граждан, пожарная сигнализация, система вентиляции и кондиционирования воздуха. Изначально планировалось восстанавливать старый ФАП, который был разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ, но специалисты приняли решение о строительстве нового здания. Ремонтные работы также на завершающей стадии в Генической и Скадовской районных больницах.

ER.ru ЕР в Херсонской области помогает в улучшении медицинского обслуживания

В ноябре этого года при содействии «Единой России» в Херсонскую область был доставлен реанимобиль из Архангельска. После переоборудования он будет работать в прифронтовых районах.