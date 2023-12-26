Донецк, 26 декабря, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Российские силы в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали двух наёмников из Колумбии. Об этом 26 декабря сообщил командир штурмового отряда с позывным Шустрый.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил в беседе с «РИА Новости», что пятеро бойцов из спецназа «Ахмат» в ходе разведки на артёмовском направлении обнаружили недостроенный блиндаж, в котором прятались четверо украинских военных. Двое из них оказались колумбийскими наёмниками.

В ходе штурма наёмников и одного бойца Вооружённых сил Украины ликвидировали.

Командир добавил, что с украинской стороны на этом направлении находится отряд колумбийских наёмников численностью 60–70 человек. Это подтвердил взятый в плен украинский военнослужащий Никита Афанасьев.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу в ходе выступления на расширенной коллегии ведомства 19 декабря заявил, что большинство наёмников-иностранцев, которых активно привлекают в ряды ВСУ, уничтожены. По его словам, речь идёт о более чем 5,8 тыс. иностранных боевиков. В их числе 1427 наёмников из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

На Украине 13 декабря ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ наёмника из Швеции. Погибшему уроженцу исторического региона Свеаланд было около 30 лет.

16 декабря в зоне СВО уничтожили воевавшего на стороне украинской армии командира Интернационального легиона из Шри-Ланки. При этом Шри-Ланка отказалась принимать тело наёмника. Вероятно, его похоронят на Украине.

Под Крынками российские военные 19 декабря взяли в плен польского наёмника, воевавшего в составе ВСУ. Его ранили, а другие боевики из группы бросили его и сбежали.