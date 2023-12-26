Москва, 26 декабря, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В случае значительного роста госдолга России остаётся риск возникновения эффекта вытеснения корпоративных заимствований правительственными. Об этом говорится в ноябрьском проекте Центробанка (ЦБ РФ) об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов», с которым ознакомились «Известия».

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В документе сообщается о возникновении рисков, что источников финансирования частных проектов станет меньше. Как пояснил руководитель направления «Финансовая грамотность» Ассоциации владельцев облигаций Константин Новик, госдолг конкурирует за спрос с корпоративными заимствованиями. Он добавил, что перед инвесторами есть выбор между вложениями в государственные и частные облигации. Так, чем на рынке больше облигаций федерального займа (ОФЗ), тем туда больше идёт средств. Сейчас на ОФЗ приходится 47% рынка.

В настоящее время доходность индекса корпоративных облигаций достигла 14 процентов годовых, в то время как по ОФЗ — на уровне 12 процентов. При этом для привлечения инвесторов компаниям приходится держать конкурентоспособные ставки.

В ЦБ однако подчеркнули, что сейчас тенденции вытеснения частного долга государственным пока нет. В Минфине также сочли ограниченными риски вытеснения частных заимствований. В ведомстве отметили, что проводят осознанную долговую политику и управление обязательствами.

Как сообщало ИА Регнум, внешний долг России по состоянию на 1 октября составил 329,5 млрд долларов, снизившись с начала года на 54,1 млрд долларов. При этом по итогам второго квартала 2023 года внешний долг по отношению к ВВП впервые упал ниже 15%. Внешний долг на душу населения по итогам второго квартала 2023 года сократился на 4%, до $2,3 тыс. Это стало лучшим показателем с 2006 года ($2,2 тыс.).

Президент Владимир Путин назвал хорошим показателем то, что госдолг России составил 14,9% от ВВП.

Российские инвесторы в октябре снизили вложения в американские государственные облигации почти в два раза — с $73 млн до $31 млн. На долгосрочные облигации в октябре приходилось $28 млн ($61 млн в сентябре).