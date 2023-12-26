Москва, 26 декабря, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) Василий Купцов умер на 72-м году жизни после тяжелой болезни, сообщили в МВД.

МВД России

«С прискорбием сообщаем, что на 72-м году жизни скончался наш коллега, ветеран МВД, бывший первый замначальника ГУВД Москвы <…> генерал-майор милиции Купцов Василий Николаевич»,— говорится в сообщении.

Прощание с экс-начальником МУР состоится 27 декабря в 13:00 в прощальном зале на Троекуровском кладбище.

В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким Василия Купцова.

Василий Николаевич родился в 1952 году в селе Луговое в Пензенской области. На службу в органы внутренних дел пришёл в 1974 году. Через два года он стал инспектором уголовного розыска 65-го отделения милиции города Москвы. Купцов прошёл путь от рядового сотрудника до генерала.

В марте 1980 года он перешёл на службу в Управление уголовного розыска. С 20 декабря 1999 года по 2 августа 2001 года занимал пост первого заместителя начальника — начальника криминальной милиции ГУВД города Москвы.

На пенсию Купцов вышел в 2001 году. В апреле 2019 года стал председателем Общественной организации ветеранов органов внутренних дел.

Василий Николаевич удостоен многих наград, в том числе ордена Мужества, медали «За безупречную службу» трех степеней, знака «Заслуженный работник МВД», «За отличную службу в МВД СССР». Указом президента России в 1995 году Купцову присвоили специальное звание — генерал-майор милиции.