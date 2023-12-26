Москва, 26 декабря, 2023, 09:36 — ИА Регнум. 2309 многоквартирных домов капитально отремонтировали в этом году в Москве. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, больше всего капремонтов провели в Центральном, Южном и Северном административных округах города.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

«В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, — отметил Петр Бирюков. — В этом году в нее вошли 2309 объектов». Он напомнил, что всего в московскую программу капремонта включено более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн квадратных метров. Запланирован ремонт более 420 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена свыше 115 тыс. лифтов. «В этом году больше всего домов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах», — подчеркнул заместитель мэра российской столицы.

Перечень работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния, отметил Бирюков. «Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро — и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов», — рассказал заместитель мэра Москвы. В теплое время года проходит обновление фасадов и плоских крыш.