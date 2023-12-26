Владивосток, 26 декабря, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Во Владивостоке потушили пожар на складе, вспыхнувший 26 декабря, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю.

«В 14:41 (9:41 мск) пожар полностью ликвидирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — сообщили в ведомстве.

Пожар на складе на улице Героев Тихоокеанцев вспыхнул в 13:09 (8:09 мск). Когда прибыли пожарные, склад горел изнутри, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге в ТЦ, где находится «Леруа Мерлен». Персонал эвакуировали. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Вечером 24 декабря пожар вспыхнул в ангаре в Невском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.