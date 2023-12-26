Вашингтон, 26 декабря, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки никогда не стремились обеспечить Украине победу в вооружённом конфликте с Россией, а в ближайшее время Вашингтон заставит Киев начать мирные переговоры с Москвой, заявил отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Администрация Байдена ни разу не сказала, что их цель — победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель — чтобы Украина была независимая, но никогда не сказали «победа», — отметил офицер.

По словам Гарри Табаха, Вашингтон принудит Киев сесть за стол переговоров к президентским выборам в США, которые состоятся в конце 2024 года. Кроме того, Украина уже потерпела поражение с дипломатической точки зрения, так как ряд мировых держав, в том числе Польша, Венгрия и Израиль, имеют к проводимой Киевом политике ряд претензий.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинский политолог Вадим Карасёв в интервью Politeka предположил, что киевские власти и западные страны постепенно готовят населения Украины к завершению вооружённого конфликта с Россией, так как Запад психологически уже якобы признал своё поражение. Кроме того, он допустил, что противники России уже жалеют о том, что ранее призывали противостоять Москве до победного конца.