Багдад, 26 декабря, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) США нанесли удары по трём объектам группировки «Катаиб Хезболлах» и связанных с ней группировок в Ираке, говорится в заявлении Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В ведомстве назвали эту атаку ответом на нападения в адрес американских военных в Ираке и Сирии, включая обстрел авиабазы США на территории аэропорта в городе Эрбиле на севере Ирака (Иракский Курдистан).

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря американская военная база в Эрбиле. подверглась удару беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия пострадали несколько человек.

Иракская армия назвала случившееся терактом. В Пентагоне уточнили, что при атаке получили ранения трое американских военнослужащих.

Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака». Кроме того, организация заявила об атаке на базу США возле нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и предупредила о новых ударах по объектам Соединённых Штатов.