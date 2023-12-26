Москва, 26 декабря, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Бойцы группировки «Запад» Вооружённых сил России ударами из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» уничтожили укрепленные позиции и живую силу ВСУ на купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru 152-мм самоходная гаубица «Мста-С»

Контроль над поражением целей осуществлялся расчётами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ведомстве уточнили, что огонь велся по пехоте в укрытии на удалении 17,5 км от «Мста-С».

В Минобороны также подчеркнули, что российские артиллеристы наносят удары по ВСУ ежедневно. После завершения стрельбы артиллерийский расчёт сменил позицию.

Командир САУ с позывным Шайба объяснил важность перемещения установки.

«Мы обязательно передвигаемся, потому что противник также слышит выстрелы, наблюдает. Перемещаемся после каждой отработки и продолжаем дальше ведение огня. Работаем каждый день по интенсивности, по-разному», — сказал военнослужащий.

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Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября государственная корпорация «Ростех» проинформировала, что на вооружение российским войскам передали первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц «Мста-С». После модернизации установка получила возможность работать в режиме «огневой налёт» и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям.

В корпорации отметили, что за минуту САУ может производить до 10 выстрелов. 11 ноября, Минобороны РФ показало кадры ударов по позициям ВСУ из гаубиц «Мста-Б» в районе Работино на запорожском направлении.