Москва, 26 декабря, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Правительство России утвердило меры, принуждающие регионы пересмотреть тарифы на электроэнергию, которые будут расти при увеличении потребления, говорится в постановлении кабмина, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Согласно постановлению, со следующего, 2024 года правительство обязует власти регионов сделать это в том случае, если захотят увеличить тарифы для предприятий в обмен на снижение для граждан, поскольку почти все регионы при установлении тарифов выйдут за пределы потолка субсидии.

В качестве альтернативы перехода регионов на новый механизм правительство предложило субсидировать тариф для населения из их бюджетов.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря «Известия» сообщили, что россияне по итогам трёх кварталов 2023 года задолжали за электроэнергию в общей сложности более 320 миллиардов рублей. Наибольшая задолженность приходится на потребителей сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — около 44%, то есть 140,7 миллиарда рублей. Из них просроченные долги составили 115,3 миллиарда рублей.